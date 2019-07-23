В Сибири обнаружены неизвестные до сих пор наскальные изображения Будды

Российские учёные обнаружили неизвестные до сих пор наскальные изображения, относящиеся к разным хронологическим периодам. Среди них – фигура Будды, что очень неожиданно для Красноярского края. Об этом сообщает TV BRICS tvbrics.com со ссылкой на музей-заповедник «Томская Писаница».

Датировать изображение Будды можно будет только после дополнительных исследований. Однако учёные говорят, что ранее подобные рисунки в регионе зафиксированы не были.

Помимо изображения Будды учёные также обнаружили рисунки животных и людей. Найденные петроглифы (выбитые или нанесённые краской изображения на каменной основе) очень разнообразны.

Некоторые из изображений находятся под угрозой уничтожения. В одних местах осыпается скальная корка, в других рисунки практически полностью погребены под крупными валунами, засыпаны мелкими фрагментами песчаника или затоплены.

Изображения обнаружили учёные в составе совместной экспедиции «Томской Писаницы» и Кемеровского госуниверситета. Они исследовали Тепсейский археологический комплекс, расположенный на юге Красноярского края.

Фото: tomskayapisanitsa.ru