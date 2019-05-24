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Забайкалье и Томская область получили замечание за низкую заполняемость кинозалов

Главная Культура
Томск
17:22 24 Мая 2019
кинотеатры, министр, модернизация
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске министр культуры РФ Владимир Мединский высказал неудовольствие тем, как в ряде регионов заполняются залы кинотеатров, модернизированных на средства федерального бюджета. Власти этих регионов получили указание разобраться в проблеме, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В Новосибирске федеральный министр провел сегодня заседание координационного совета по культуре. В ходе выступления он, в частности, остановился на программе кинофикации, которая предполагает модернизацию кинозалов в малых и средних городах России. Владимир Мединский назвал субъекты федерации, где заполняемость таких залов оказалась крайне низкой. В их числе, Томская область и Забайкальский край.

«Прошу с ситуацией этой перечисленным регионам разобраться, в чем причина, поменять модель управления», - заявил министр.

Владимир Мединский намерен в конце год вновь проанализировать ситуацию. И в случае, если ситуация не изменится, принять административные и кадровые решения.

Всего по федеральной программе модернизацию провели 789 в кинозалах. Их уже посетило почти 20 млн человек.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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