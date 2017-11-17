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В Сибири пройдет первый тотальный диктант по китайскому языку

Главная Культура
Томск
13:09 17 Ноября 2017
китай, диктант, язык
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томском государственном университете (ТГУ) пройдет первый в Сибири тотальный диктант по китайскому языку.

Как сообщили в пресс-службе вуза, около 100 участников проверят свои знания китайского языка на площадке Института Конфуция ТГУ. Им предстоит продемонстрировать умение воспринимать информацию на слух, быстро и правильно излагать ее с помощью иероглифов. Текст для диктанта предоставили сотрудники Государственной канцелярии по распространению китайского языка (Ханьбань, 国家汉办) при Министерстве образования КНР. Там же пройдет проверка работ, написанных участниками сибирского тотального диктанта.

По словам директора Института Конфуция ТГУ Ирины Шведовой, в китайской письменности около 80 тыс. иероглифов. В активном словаре их значительно меньше, 5-6 тыс., но и это «выучить довольно сложно». Главной сложностью в изучении китайского языка Ирина Шведова назвала неумение читать иероглифы и понимать прочитанное.

Участниками тотального диктанта могут стать все желающие, при условии, что они не являются гражданами КНР, родились и выросли за пределами Китая. Тотальный диктант даст участникам возможность оценить свой подлинный  уровень владения китайским языком и подкрепить это официальным сертификатом. После завершения проверки работ его выдаст Институт Конфуция ТГУ.

Напомним, первый тотальный диктант по китайскому языку Институт Конфуция провел в феврале 2017 года в Дальневосточном федеральном университете.

Фото: hanban.org

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