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Доля «горящих путевок» на туристическом рынке уменьшилась в 4 раза

Главная Культура
Томск
08:58 14 Февраля 2017
цены, туризм, путевка, отдых, экономия
Автор: Sibnovosti.ru
Источник: Продвижение
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Сэкономить на поездке в отпуск становится сложнее. Предложение так называемых горящих туров снизилось сразу в несколько раз. Как говорят эксперты, причина в кризисе на туристическом рынке. И туроператоры зачастую используют бренд «горящий тур» как маркетинговый ход, сообщили журналисты программы «Новости Здесь. Томск».

По данным туристических ассоциаций, горящих путевок на туристическом рынке стало меньше в четыре раза. Если в конце 2014 года их доля составляла 20%, то сейчас — около 5%. Объясняют это кризисом на туристическом рынке. Туроператоры не готовы рисковать своими деньгами, и не выкупают слишком много путевок. И советуют внимательнее относиться к слишком выгодным предложениям.

«Когда конечный потребитель приходит в турфирму и ему предлагают скидку 9-10%, ему нужно очень сильно задуматься. Такого просто не бывает. Поэтому сейчас «горящие туры» — это скорее маркетинговая нагрузка», - пояснила директор одного из турагентств Томска Марина Решетникова.

Ассоциации с распродажей зачастую работают против желающих сэкономить, подтверждает психолог. Выдавая стандартную путевку за горящую, туроператоры лишают покупателя шанса принять взвешенное решение. И провоцируют на необдуманную покупку.

«За несколько лет употребления словосочетания «горящий тур» уже некоторое понимание, картинка того, что это такое, сложилось у народа. Что это действительно что-то дешевое, что-то быстрое, что-то очень удобное, что-то выгодное. И в соответствии с этим стереотипом люди уже просто не проверяют информацию, которая за этим словосочетанием стоит», - пояснила психолог Анна Болгова.

Дорожают и авиабилеты. В некоторых пакетных турах теперь предлагают места на регулярные рейсы, а они всегда дороже. И даже в привычных для туристических поездок чартерах фирмы теперь выкупают меньше мест.

«После кризиса туроператоры стали более внимательно относиться к объемам своих перевозок. Если раньше они допускали возможность оставлять перед вылетом 20-30 мест в самолете, которые они оставляли как горящие туры, то теперь стараются, чтобы все они заранее продавались на сто процентов. И горящих туров не допускать как таковых», - пояснил заместитель директора по перспективному развитию и коммерции аэропорта Николай Тарануха.

Предугадать положение на туристическом рынке почти невозможно, уверены аналитики. Как будет развиваться ситуация в 2017 году – покажет «высокий сезон».

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