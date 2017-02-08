Выставка оживших полотен Ван Гога открылась в Томске

Мультимедийная выставка «Ван Гог — Живые полотна» стартовала в Томске 4 февраля. Экспозиция уже произвела фурор в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске, а по 4 апреля будет представлена в Томском областном художественном музее (пер. Нахановича, 3).

Организаторы представляют томичам масштабное мультимедийное шоу, которое позволит посетителям почувствовать себя внутри произведений великого мастера.

«Проекторы высокого разрешения, большие экраны и объемный звук перенесут зрителей сквозь время, письма и картины в удивительный мир Ван Гога, чтобы понять, кем же он был — великим мастером, безумным гением или же несчастным творцом, обречённым на вечное одинокое скитание», — рассказали о выставке организаторы.

Экспозиция «Ван Гог — Живые полотна» позволит горожанам не только ближе познакомиться с произведениями искусства, но и узнать больше о жизни живописца и истории создания его самых знаменитых картин.

Выставка будет открыта для всех желающих с 4 февраля по 2 апреля 2017 года.

Часы работы: Вт-Вс с 10.00 до 20.00

Стоимость билетов:

студенты, пенсионеры, школьники - 250 руб. (будни) / 300 руб. (выходные)

взрослые - 300 руб. (будни) / 350 руб. (выходные)

семейный (2 взрослых + 1 ребёнок) - 800 руб. (будни) / 900 руб. (выходные)

семейный (2 взрослых + 2 ребёнка) - 1000 руб. (будни) / 1200 руб. (выходные)

групповой билет школьный (6-17 лет от 10 чел.) + 1 бесплатно (Вт.-Пт. до 17:00) - 200 руб./чел.

групповой билет взрослый от 10 человек (Вт.-Пт. до 17:00) - 250 руб./чел.

групповой билет студенческий от 10 человек (Вт.-Пт. до 17:00) - 200 руб./чел.

групповой билет пенсионный от 10 человек (Вт.-Пт. до 17:00) - 200 руб./чел.

По материалам Томского областного художественного музея