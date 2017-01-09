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Сибирское агентство новостей
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Стационарный цирк планируют разместить во Дворце спорта в Томске

Главная Культура
Томск
16:26 9 Января 2017
цирк, культура, артисты, город
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
Источник:
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Часть помещений Дворца спорта в Томске могут отдать под стационарный цирк, рассказал РИА Томск директор АО «Дворец зрелищ и спорта» Лев Дроздов.

По его словам, площадка может появиться уже в марте.

«Мы приходим к тому, что сам по себе Дворец никому не нужен. Даже сделали два спортзала, но никто не может их загрузить. А Росгосцирк предложил нам вступить в систему так называемого Сибирского кольца. Такие цирки есть в Кемерове, Красноярске, Новосибирске» – сказал Дроздов.

По его словам, предложение открыть стационарный цирк поддержали акционеры Дворца спорта, инициативу еще обсудят с властью. В настоящее время московский цирк, работающий в системе Росгосцирка, гастролирует в Томске, и его представитель оценивает перспективы томской площадки.

«Это будет стабильный цирк, а не шапито. Месяц будет крутиться одна программа, две недели перерыв, заходит другая программа. На протяжении года это порядка 6-8 программ. Город надо приучать к цирку стационарному, у нас его не было», – добавил Дроздов.

Также он уточнил, что Дворец планирует сохранить и магазины, и спортзалы.

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