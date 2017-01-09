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Рождественские вертепы открылись при храмах Томска

Главная Культура
Томск
10:14 9 Января 2017
рождество, религия, храм, церковь, праздник
Автор: Sibnovosti.ru
Источник:
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Снежные вертепы с ледовыми фигурами волхвов и животных вновь украсили храмы Томска, сообщили сотрудники томской епархии Русской православной церкви.

«Самые большие снежные вертепы в Томске сооружены около Богоявленского кафедрального собора и в Богородице-Алексиевском монастыре. Они представляют из себя своеобразные снежные часовни, куда можно войти и поставить свечу, прославить Рождество Христово», - говорится в сообщении.

Вертепы будут открыты для всех желающих в дни Святок – с 7 по 19 января.

Для справки: Рождественский вертеп — воспроизведение сцены Рождества с использованием объемных фигур или фигурок, выполненных из различного материала. Неизменными персонажами вертепа являются Дева Мария, Младенец Иисус и (почти всегда) Святой Иосиф. В православных храмах вместо этих персонажей иногда используется икона Рождества, в то время как другие участники сцены представлены объемными фигурками.

Фото: Томская Епархия РПЦ

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