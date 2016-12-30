Новогодний Томск: Программа мероприятий, работа аптек и служб

Праздничная программа развернется на Новособорной площади Томска в новогодние каникулы. Аптеки будут работать по особому графику.

Аптеки:

1 и 7 января - выходной день во всех муниципальных аптеках, кроме аптеки №10 (ул. Герцена, 55), которая работает круглосуточно в течение всех новогодних праздников.

31 декабря муниципальные аптеки, за исключением аптек по ул. Пушкина, 52 г и ул. Тверская, 103, будут работать с 9 до 17 часов.

2 января - выходной день у аптек по ул. Пушкина, 52 г, Королева, 4, Профсоюзная, 16, Репина, 12, Иркутский тракт, 156 и Кутузова, 8. Остальные аптеки будут работать.

3 января – будут работать все аптеки, кроме учреждения по ул. Репина, 12.

4-6 января – рабочие дни во всех учреждениях. 6 января не будет работать аптека по ул. Репина, 12.

8 января – рабочий день во всех аптеках, за исключением учреждений по ул. Пушкина, 52 г, Репина, 12 и Тверская, 103.

Предварительный заказ и доставка лекарств на дом не осуществляется.

Больницы:

Информацию о дежурствах стационаров Томска по скорой медицинской помощи можно получить по телефону Станции скорой медицинской помощи - 03 или 030 (с мобильных телефонов).

ЧС:

За помощью при возникновении чрезвычайных ситуациях можно обратиться в Оперативно-дежурную службу Томска по телефону 005. Чиновники городской администрации будут дежурить и координировать действия в случае возникновения нештатных ситуаций.

Праздничная программа на Новособорной площади:

2, 3, 6 и 8 января с 13.00 до 15.00 на площади Новособорная пройдет семейно-развлекательный фестиваль «Зимние забавы» для детей и взрослых.

С 3 по 8 января Музей истории Томска проведет серию новогодних мастер-классов: «Новогодние украшения», «Роспись имбирных пряников», «Ватная игрушка», «Лепка из соленого теста», а также организует бесплатные экскурсии по основной экспозиции музея в 14.00 29 декабря 2016 года, 4, 5 и 7 января 2017 года.

С 4 по 6 января каждый день в 13.30 в ДК «Томский перекресток» (ул. Баумана, 20) будет проходить показ добрых и познавательных мультфильмов для детей по мотивам сказок народов России «Гора Самоцветов».

По 8 января в зрелищном центре «Аэлита» пройдут кинопоказы, посвящённые 110-летию советского киносказочника Александра Роу. Томичи смогут увидеть фильмы-сказки «Варвара-краса, длинная коса», «Золотые рога», «Морозко», «Огонь вода и медные трубы», «Марья-искусница», «Королевство кривых зеркал», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Василиса прекрасная», «Конек-горбунок» и др. В эти же дни зрелищный центр «Аэлита» приглашает детей и их родителей на театрализованное чаепитие «В гостях у Деда Мороза».

Праздничная программа в Горсаду:

1 января в 15.00 юных томичей и их родителей приглашают встретиться с Дедом морозом и Снегурочкой в Горсаду, принять участие в играх и конкурсах, рассказать приготовленные стихи, спеть песни и поводить хороводы вокруг елочки.

2 января в 13.00 в Горсаду пройдет спортивная эстафета.

3 января в 13.00 все желающие смогут построить своего снеговика или выполнить фигуру изо льда.

4 января с 13.00 на ледовом катке Горсада пройдет катание со сказочными героями, а 5 января в 15.00 гости из сказок приглашают юных томичей потанцевать и поиграть вместе.

6 января в 13.00 дети и их родители вместе сделают самую большую раскраску, рисуя на снегу. 7 января в 13.00 в парке пройдет забег Дедов морозов, игры со Снегуркой и мастер-класс от главного зимнего волшебника.

8 января в 14.00 здесь можно будет поиграть и сфотографироваться с собаками породы хаски.

9 декабря – прокатиться на коньках с героями сказок.