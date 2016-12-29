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Фейерверк прогремит в Томске в новогоднюю ночь

Главная Культура
Томск
11:50 29 Декабря 2016
новый год, праздники, программа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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В новогодние праздники томичей ждет фейерверк, кинопоказы и игры на свежем воздухе, сообщила в четверг пресс-служба городской администрации.

В новогоднюю ночь 1 января, в 1:00, на площади Новособорная состоится новогодний фейерверк.

«В дни новогодних каникул, 2, 3, 6 и 8 января  с 13.00 до 15.00 на площади Новособорная пройдет семейно-развлекательный фестиваль «Зимние забавы»: для ребятишек и их родителей будут организованы развлекательные игровые и спортивные программы», - сообщили в мэрии.

С 3 по 8 января Музей истории Томска проведет серию новогодних мастер-классов: «Новогодние украшения», «Роспись имбирных пряников», «Ватная игрушка», «Лепка из соленого теста», а также организует бесплатные экскурсии по основной экспозиции музея в 14.00 29 декабря 2016 года, 4, 5 и 7 января 2017 года.

С 4 по 6 января каждый день в 13.30 в ДК «Томский перекресток» (ул. Баумана, 20) будет проходить показ добрых и познавательных мультфильмов для детей по мотивам сказок народов России «Гора Самоцветов».

С 24 декабря по 8 января в зрелищном центре «Аэлита» пройдут кинопоказы, посвящённые 110-летию легендарного советского киносказочника Александра Роу. Томичи смогут увидеть фильмы-сказки «Варвара-краса, длинная коса», «Золотые рога», «Морозко», «Огонь вода и медные трубы», «Марья-искусница»,  «Королевство кривых зеркал», «Вечера на хуторе близ Диканьки»,  «Василиса прекрасная», «Конек-горбунок» и др. В эти же дни зрелищный центр «Аэлита» приглашает детей и их родителей на театрализованное чаепитие «В гостях у Деда Мороза».

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