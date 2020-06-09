Рыбоперерабатывающий завод начал работу в Томской области

В Томской области открыт рыбоперерабатывающий завод «Александровские консервы». Он расположен в селе Александровском в 670 км от Томска.

Строительство завода ООО «Ковчег» начало несколько лет назад на базе ранее действовавшего рыбокомбината. По данным официального интернет-портала администрации Томской области, новое предприятие будет выпускать 6 тыс. банок консервов в день.

«Мы возрождаем производство легендарных александровских консервов. Наши карась с гречневой кашей, щука в масле, язь в собственном соку в свое время были известны на весь Советский Союз», - прокомментировал открытие нового завода губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Это уже второй завод отрасли, начавший работу в этом году в регионе. В марте, как писали Sibnovosti.ru, в томском поселке Предтеченск был введен в строй рыбоперерабатывающий завод «Рыбная тема».

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