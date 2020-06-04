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Томским рыбакам-любителям могут разрешить продавать излишки улова

Главная Экономика
Томск
17:32 4 Июня 2020
рыба, продажа, инициатива
Автор: Sibnovosti.ru
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Томская область может стать пилотной площадкой для эксперимента с разрешением рыбакам-любителям продавать излишки уловов. Способы реализации данной инициативы обсуждаются в Росрыболовстве, сообщает «Радио Сибирь».

Основных вариантов, которые сейчас рассматриваются, два. В первом предлагается не относить такую торговлю к предпринимательской деятельности – по аналогии с продажей собранных в лесу грибов и ягод.

Второй подход предусматривает получение рыбаками-любителями патентов для реализации выловленной рыбы и введение нового вида квот «для любительского рыболовства». Обладатели патентов будут обязаны отчитываться и предоставлять улов для контроля.

Фото yandex.ru 

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