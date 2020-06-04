Руководство Томской области рассчитывает на пересмотр межбюджетных отношений

Руководство Томской области будет настаивать на таком пересмотре межбюджетной политики, который бы позволил оставлять в регионе бОльшую часть собранных здесь налогов. Об этом заявил томский губернатор Сергей Жвачкин.

Глава региона выступил сегодня на сессии законодательной думы Томской области с отчетом о проделанной в 2019 году работе.

«Вы знаете мою позицию: я не намерен мириться с этой ситуацией и доказываю ее абсурдность во всех московских кабинетах. Ведь мы лишены одного из главных стимулов развития бизнеса, производств и инвестиционной активности, если вынуждены отдавать три четверти налогов Не перестану доказывать несправедливость такой межбюджетной политики, которая не дает нам реализовать свои проекты, улучшать жизнь людей более быстрыми темпами», - заявил в эфире «Радио Сибирь» Сергей Жвачкин.

Доходы консолидированного бюджета Томской области в прошлом году составили почти 80 млрд руб., что на 5,7 млрд руб. больше, чем в 2018-м. По данным областной администрации, рост обеспечен в основном увеличением трансфертов со стороны федерального центра. В свою очередь, регион перечислил в федеральный бюджет 171 млрд руб. налогов.

По словам спикера думы Оксаны Козловской, отчет показал, что, хотя, не все задачи были решены в 2019 году, в некоторых отраслях достигнуты впечатляющие результаты.

«Абсолютно прав губернатор – впервые в 2019 году объем валового регионального продукта превысил 600 млрд руб. 171 млрд руб. налогов только в федеральный бюджет – это тоже достаточно значимая цифра. Я думаю, что в очередной раз губернатор обозначил свою позицию, что и он, и мы, депутаты, продолжаем работать на всех площадках с тем, чтобы все-таки изменить ту ситуацию, которая сложилась, когда четверть налогов, которые собираются на территории области, остается в области. Всё уходит в федеральный бюджет», - прокомментировала Оксана Козловская выступление губернатора «Радио Сибирь».

Как писали Sibnovosti.ru, налоговые и неналоговые доходы регионов Сибирского федерального округа по итогам первых четырех месяцев 2020 года заметно сократились. В первую очередь, из-за эпидемии коронавируса и введенных из-за этого ограничительных мер. Их объем упал на 34 млрд руб. или 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области