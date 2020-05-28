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Томское госучреждение станет заказчиком работ для расселения аварийного жилья

Главная Экономика
Томск
15:11 28 Мая 2020
жилье, строительство, государство
Автор: Sibnovosti.ru
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Томская область решила вернуть практику госзаказа для проектирования и возведения жилья. ОГКУ «Областройзаказчик» станет единым государственным заказчиком этих работ в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Это позволит ускорить все этапы строительства домов под расселение, гарантировав высокое качество жилья. Уже в этом году начнется проектирование первых таких домов», - приводит официальный интернет-портал администрации Томской области комментарий вице-губернатора Евгения Паршуто.

По его данным, в последний раз практика госзаказа в этой сфере использовалась в регионе в 2008 году.

В 2020 году программа строительства домов для расселения затронет Томск, а также Томский и Каргасокский районы области. На это будет направлено 674,8 млн руб.

В Томске по нацпроекту нужно расселить в общей сложности около 100 тыс. кв. м аварийного жилья. Перспективными площадками для этого вице-губернатор назвал микрорайоны «Черемошники» и «Солнечная долина».

Фото: сайт департамента  и строительства Томской области

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