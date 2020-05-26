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Неэффективные расходы администрации Томска превысили 214 млн рублей

Главная Экономика
Томск
17:38 26 Мая 2020
экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Глава Счетной палаты Томска Владимир Литвиненко заявил о резком росте неэффективных расходов бюджета города. По данным ведомства, в 2019 году объем неэффективно использованных средств городской казны составил 214,1 млн рублей, что больше нерациональных трат 2018 года в 8,5 раз.

Литвиненко доложил, что основные нарушения в расходовании бюджетных средств был допущены департаментом дорожной деятельности и благоустройства, а также департаментом образования.

Так в горхозяйстве неэффективные расходы превысили 137,2 млн рублей. Из них 102,9 млн рублей утекли в результате приемки некачественных работ по ремонту городских магистралей. Еще 33,9 млн рублей составили штрафы, которые департамент заплатил в результате бездействия своих сотрудников. На 347,2 тысячи рублей специалисты ведомства завысили стоимость работ по благоустройству общественных пространств.

Неэффективные расходы департамента образования составили 25,5 млн рублей. Большая часть этой суммы была выделена частным детским садам в виде субсидий. Однако в 9 из 16 садов пребывание детей было организовано с нарушениями санитарно-эпидемиологических норм.

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