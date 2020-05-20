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Томские предприятия смогут получить компенсацию затрат на ЖКХ

Главная Экономика
Томск
13:44 20 Мая 2020
жкх, бюджет, компенсация
Автор: Sibnovosti.ru
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С 1 июня малые и средние предприятия Томской области могут подать заявки на компенсацию своих затрат на коммунальные платежи в период эпидемии. Власти региона решили выделить на эти цели 60 млн руб.

Согласно сообщению официального интернет-портала администрации Томской области, речь идет о плате, как за собственные, так и за арендованные помещения. Получить компенсацию смогут около 1,2 тыс. предприятий, деятельность которых временно приостановлена.

«Поддержка из регионального бюджета адресована большей частью частным предприятиям сферы услуг: кинотеатрам, гостиницам, заведениям общепита, фитнес-залам и культурно-развлекательным центрам, которые приняли на себя первый экономический удар коронавируса, но сохранили или восстановили персонал», - сказал губернатор Сергей Жвачкин.

Ограничения для предприятий в Томской области были введены распоряжением администрации региона от 18 марта.

«Если в течение этой и следующей недели всплеска заболеваемости не произойдет, у Томской области появится возможность снятия ограничений», - заявил сегодня вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

По данным на 19 мая, в Томской области было зарегистрировано 397 случаев заболевания коронавирусом. 122 пациента выздоровели, четверо умерли.

Фото: pixabay.com

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