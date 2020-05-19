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Экспорт томского кедрового ореха вырос в 219 раз

Главная Экономика
Томск
14:57 19 Мая 2020
экспорт, россельхознадзор, китай
Автор: Sibnovosti.ru
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Экспорт кедрового ореха из Томской области вырос в 219 раз. В первом квартале 2020 года за пределы России было вывезено более 3,3 тыс. т этой продукции.  

Для сравнения, экспорт кедрового ореха в январе-марте 2019 года составил лишь 15 т (в ФРГ). На этот раз более 60% от общего объема пришлись на поставки в Китай. Другими партнерами стали фирмы в Казахстане и Германии.

«Прошлый год был достаточно урожайный у нас…», - объяснил в эфире «Радио Сибирь» рост торговли этой продукцией врио руководителя регионального управления Россельхознадзора Вадим Чиркин.

За весь прошлый год из Томской области было экспортировано 6,55 тыс. т кедрового ореха.

Фото: сайт департамента лесного хозяйства Томской области

 

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