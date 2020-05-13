Два комплекса по переработке мусора планируется построить в томских селах

Мусоросортировочные комплексы в Томской области предполагается построить в селах Бакчар и Мельниково. Региона направил в министерство природных ресурсов и экологии РФ заявку на софинансирование этих проектов рамках нацпроекта «Экология» в 2021 году.

Проектно-сметная документация объектов уже подготовлена. Общая заявленная мощность комплексов составляет 30 тыс. т отходов в год.

«Производственный процесс будет предусматривать сортировку твердых коммунальных отходов IV и V классов опасности с выделением нескольких утильных фракций - картона, бумаги, стекла, пластика, цветного и черного металлов», - отмечает официальный интернет-портал администрации Томской области.

Бакчар – административный центр Бакчарского района на юге Томской области. Село Мельниково является административным центром другого района в этой части региона – Шегарского.

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