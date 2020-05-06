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В Томске подготовят проект ремонта старинного доходного дома

Главная Экономика
Томск
16:15 6 Мая 2020
проект, ремонт, дом
Автор: Sibnovosti.ru
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ООО СКИТ-93 разработает проект ремонта кровли и фасада доходного дома купца Деева в Томске. Здание, имеющее статус объекта культурного наследия регионального значения, расположено в пер. Батенькова.

«По условиям договора подрядчик предоставит проектные решения для ремонта кровли и фасадов здания к концу сентября», - сказала официальному интернет-порталу администрации Томской области руководитель регионального Центра по охране памятников Анжелика Зайцева.

Доходный дом купца Федора Деева был построен в 1914 архитектором Андреем Лангером в стиле модерн. Его украшают барельефы по мотивам сибирской флоры и фауны. По словам специалистов, в строительстве была использована техника набрызга штукатурного слоя. Ранее власти Томской области сообщали о том, что на капремонт здания в 2020 году будет направлено 8,2 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце апреля в Томске приступили к капремонту «Пассажа Второва» на проспекте Ленина - памятника архитектуры регионального значения.

На сайте СКИТ-93 отмечается, что одним из приоритетов компании является воссоздания шедевров томского деревянного и каменного зодчества.

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области

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