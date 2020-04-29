Томским вахтовикам устроят самоизоляцию

Власти Томской области поручили усилить меры эпидемиологической безопасности на нефтяных и газоконденсатных месторождениях. Этой проблеме было посвящено совещание, которое провел вице-губернатор по промышленной политике Игорь Шатурный.

«Губернатор Сергей Жвачкин как руководитель регионального оперативного штаба поставил задачу нефтегазовым компаниям организовать обсерваторы и буферные зоны для обеспечения обязательной двухнедельной самоизоляции для всех прибывающих на работу в вахтовые поселки. Это решение должно быть выполнено неукоснительно», - процитировал его официальный интернет-портал областной администрации.

Ранее уже была увеличена продолжительность вахт. Кроме того, вице-губернатор призвал нефтяников и газовиков создать на территориях их присутствия добровольные народные дружины для помощи в контроле режима самоизоляции.

Строители, работающие вахтовым методом, уже стали причиной распространения COVID-19 в ряде регионов восточной части России. Например, после того, как было выявлено заболевание у нескольких томских специалистов, работавших в Республике Алтай, там закрыли на карантин Турочакский район. Несколько десятков работников Корбалихинского рудника полиметаллов в соседнем Алтайском крае заболело после приезда рабочего из Башкортостана.

Фото: сайт АО «Томскнефть» ВНК,