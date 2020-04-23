Томская область теряет от нефтяных цен и коронавируса треть доходов

Падение цен на нефть на мировом рынке и эпидемия коронавируса нанесут серьезный удар по бюджету Томской области. Об этом предупредил вице-губернатор Андрей Антонов, выступивший сегодня на сессии законодательной думы Томской области.

«На данный момент при той ситуации, которая случилась, мы прогнозируем 25 млрд руб. выпадающих доходов. Это касается консолидированного бюджета. Сумма - порядка трети всех доходов», - цитирует выступление чиновника «Интерфакс-Сибирь».

Кроме того, бюджет резко увеличил расходы на поддержку бизнеса, страдающего от ограничительных мер. Объем такой поддержки составит 14 млрд руб.

Доходы бюджета Томской области ранее были утверждены в размере 79,6 млрд руб., расходы - 82,9 млрд руб. Дефицит планировался в размере 5,7% от расходов. В 2019 году в регионе добыли около 9 млн т нефти.

Как писали Sibnovosti.ru, губернатор Алтайского края Виктор Томенко считает, что эпидемия коронавируса обойдется бюджету региона в 18 млрд руб.

Фото: сайт законодательной думы Томской области