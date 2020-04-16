Мэрия Томска экономит на себе

Подразделения мэрии Томска на этой неделе должны представить план оптимизации собственных расходов. Дополнительные средства понадобились муниципалитету для борьбы с распространением COVID-19, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Высвободившиеся средства будут направлены на борьбу с короновирусом и непредвиденные расходы, которые возникают в связи с введением ограничительных мероприятий», - говорится в сообщении на официальном портале Томск.

В том числе, муниципалитет намерен приобрести две единицы спецтехники для обработки проезжей части и тротуаров. Она производится в соседней Кемеровской области.

«Эта техника позволяет обрабатывать раствором гипохлорида натрия проезжую часть на ширину 16 м. На ней установлены химстойкие насосы, большая емкость для дезинфицирующего раствора и мощные разбрызгиватели. В распоряжении «ТомскСАХ» есть обычные поливомоечные машины и распылители, которыми можно мыть остановки и тротуары. Но их производительность в разы меньше, чем у техники, которую мы планируем закупить», - пояснил мэр Иван Кляйн.

В Томской области зарегистрирован 21 случай заболевания коронавирусом: четыре человека выздоровело, 17 находится на лечении.

Фото: официальный портал Томска