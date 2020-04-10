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Томские застройщики значительно увеличили объем сданного жилья

Главная Экономика
Томск
12:22 10 Апреля 2020
строительство, жилье, рост
Автор: Sibnovosti.ru
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В первом квартале 2020 года строители Томской области ввели в эксплуатацию 50,6 тыс. кв. м жилья. Это на 25% больше, чем за первые три месяца 2019-го, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Вице-губернатор по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто отметил, что по объему сданного жилья Томский район опередил областной центр. Показатели этих муниципалитетов – 21,3 тыс. и 18,2 тыс. кв. м соответственно.

«Только в марте в Томской области введено в эксплуатацию 27,7 тыс. кв. м жилья, в том числе многоквартирный дом в микрорайоне Южные Ворота и общежитие НИ ТГУ на ул. Аркадия Иванова в Томске», - уточнил официальный интернет-портал администрации Томской области.

В 2019 году в Томской области ввели в эксплуатацию 439 тыс. кв. м жилья при плане в 513 тыс.

Напомним, что с конца марта в регионе был введен режим самоизоляции, повлиявший на работу предприятий всех отраслей экономики.

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области

 

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