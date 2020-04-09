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Налоговики ликвидируют несостоявшегося инвестора «Томскавтотранса»

Главная Экономика
Томск
17:20 9 Апреля 2020
налоги, ликвидация, перевозки
Автор: Sibnovosti.ru
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Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидирует АО «Регион-Транс», зарегистрированное в Республике Мордовия. В Томской области эта компания известна тем, что планировала вложить 1 млрд руб. в развитие АО «Томскавтотранс», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По сведениям информагентства «Интерфакс-Сибирь», решение об исключении АО «Регион-Транс» из ЕГРЮЛ ФНС приняла 8 апреля. Причинами стало наличие недостоверных сведений в данных компании.

Как писали Sibnovosti.ru, в апреле 2016 года администрация Томской области передала «Регион-Трансу» функции управляющей компании «Томскавтотранса». Тогда это была крупнейшая областная компания, осуществляющая пассажирские автобусные перевозки. АО «Регион-Транс», по данным томских СМИ, намеревалось в течение семи лет вложить в развитие перевозчика 1 млрд руб., но не выполнило обещания. Уже в октябре 2016 года коллектив томского предприятия требовал сменить его руководство из-за отсутствия новых автобусов и долгов по зарплате. В 2018 году томские областные власти вернули себе контроль над «Томскавтотрансом».

«Томскавтотранс» к настоящему времени фактически прекратил перевозочную деятельность, но до сих пор владеет автобазой и автовокзалом Томска.

Фото: pixabay.com

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