Когда быстрые деньги - это плохо, а когда хорошо?

Почему быстрые займы критикуют?

Они стоят действительно дорого. Чаще всего ими пользуются люди, в который проблемы с финансами. Большие проценты становятся слишком обременительными и еще больше усложняют ситуацию. Сервисы быстрого кредитования обвиняют в том, что они зарабатывают на человеческой нужде.

Из-за доступности онлайн-кредитов ними иногда пользуются люди, которые умеют адекватно оценить свои возможности и риски. Часто они потом не в состоянии вернуть долг вовремя, это приводит к начислению штрафа и еще больших долгов.

Кредитор, занимает деньги незнакомым людям без справок о доходах, рискует их вообще не получить. Это грозит ему убытками, а заемщику, в большинстве случаев - только испорченными нервами и кредитной историей.

Когда быстрые деньги - это плохо?

Быстрая заем это худший выход, если постоянно не хватает денег до зарплаты. Лучше ищите возможность больше зарабатывать.

Не берите кредит наличными без справки о доходах на спонтанные покупки, удовлетворение быстро пройдет, а возвращение богу с процентами точно не будет приятным.

Плохое решение - воспользоваться быстрым кредитом, чтобы просто приятно провести время, лучше в таком случае дождаться зарплаты.

В любом случае это хорошее решение?

Действительно существуют ситуации, в которых быстрой займу стоит воспользоваться. Чтобы отбросить все сомнения, протестируйте себя. Если все приведенные ниже утверждения описывают вашу ситуацию, тогда она вам подходит.

Вы не сможете обойтись без денег и дождаться зарплаты. Вы гарантированно получите необходимую для возврата долга сумму до окончания срока договора. Вы сможете найти дополнительные источники дохода в течение ближайшего времени. Нет ни одного более дешевого варианта одолжить деньги в ближайшее время Вы понимаете вы все пункты в договоре, и точно знаете сумму, которую придется заплатить. Вы сравнили ставки и стоимости кредита в различных компаниях и нашли самый дешевый из доступных, который позволит с легкостью взять птс в залог кредит москва.

Отнеситесь к каждому пункту серьезно, взвесьте все риски и сделайте разумный выбор. Не берите быстрый кредит, если он создаст серьезную угрозу для вашего финансового состояния.

Заплатить большие проценты стоит только в действительно критических ситуациях. Во всех остальных случаях не выбрасывайте деньги не ветер, лучше экономьте, чтобы в будущем не приходилось занимать.

По материалам АО «Тинькофф Банк»