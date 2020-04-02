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Томские власти создали новую компанию для автобусных перевозок

Главная Экономика
Томск
14:08 2 Апреля 2020
автобусы, компания, перевозки
Автор: Sibnovosti.ru
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Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области учредил ООО «Томская областная пассажирская компания» («Топком»). Компания займется перевозкой пассажиров в городском и пригородном сообщении, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Данные о новой автотранспортной компании размещены в аналитической системе «СПАРК-Интерфакс». ООО создано 1 апреля, его уставный капитал составляет 212 млн руб.

«Эти средства были выделены из регионального бюджета по решению депутатов законодательной думы Томской области на последнем собрании 30 марта», - уточняет «Интерфакс-Сибирь».

Руководителем указан Александр Селищев, ранее возглавлявший управляющую компанию «Жилкомплекс».

«Губернатором принято решение о создании государственной организации, которая приобретет порядка 80 автобусов и будет обеспечивать в рамках конкурсных процедур перевозку пассажиров на территории Томской области. Новое предприятие войдет в холдинг с «Томскавтотрансом», у которого на балансе находится автовокзал и гаражные боксы со специальным оборудованием, чтобы ремонтировать автобусы», - заявлял ранее вице- губернатор Игорь Шатурный.

Фото: сайт АО «Томскавтотранс»

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