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Томский общественный транспорт переходит на новый график

Главная Экономика
Томск
12:04 27 Марта 2020
транспорт, рейсы, автобусы
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томске сокращено количество рейсов общественного транспорта. Изменился и график его работы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Департамент городского хозяйства принял такое решение «в условиях резкого снижения пассажиропотока, который отмечается в последние недели, и для предотвращения риска распространения вирусных инфекций». На официальном портале Томска отмечается также, что по поводу изменения графика обратились сами перевозчики.

«Так, в будние дни автобусы будут начинать работу в 6:00, в выходные и праздничные дни – в 6:30. При этом интервал движения в рабочие дни не должен превышать 10 минут, в межпиковое время – 15 минут. В нерабочие дни общественный транспорт будет курсировать в «часы пик» с интервалом 15 минут, после 21:00 – 30 минут», - уточнили в мэрии.

Автобусы будут работать до 22:00. Трамваи и троллейбусы на целом ряде маршрутов с 28 марта будут работать по графику выходного дня.

Фото: официальный портал Томска

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