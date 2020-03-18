18 марта
Томск
погода +2 °C
71.47
 
€ 81.02
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

NordStar будет осуществлять рейс из Томска в Кызыл

Главная Экономика
Томск
15:43 18 Марта 2020
аэропорт, рейсы, авиакомпания
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Новый авиарейс свяжет Томск и Кызыл. Полеты будет осуществлять авиакомпания NordStar, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Частота рейса составит два раза в неделю. Самолет из томского аэропорта им. Камова будет отправляться по маршруту по понедельникам и четвергам. АТР-42 преодолеет это расстояние примерно за два часа 15 минут.

«Выполнение рейсов по данному направлению и наличие доступного для пассажиров тарифа (от 4 835 руб. в одну сторону - Sibnovosti.ru) стало возможным благодаря программе государственной поддержки развития региональных рейсов. Именно в ее рамках осуществляется субсидирование региональных маршрутов из федерального бюджета», - говорится на сайте аэропорта.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре прошлого года начальник отдела транспортной инфраструктуры министерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тува Артыш Сарыглар заявил о том, что ведутся переговоры об открытии субсидируемых рейсов из Кызыла в Томск и Кемерово.

Фото: сайт международного аэропорт Томск им. Камова

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Томска: На окраине Томска заработал рыбоперерабатывающий завод

На окраине Томска заработал рыбоперерабатывающий завод

13 Марта 2020 г.
Производственная мощность нового предприятия – 3 тыс. тонн сырья в год
Новости Томска: Капремонт пройдет в двух зданиях томского вуза

Капремонт пройдет в двух зданиях томского вуза

13 Марта 2020 г.
Главгосэкспертиза России утвердила смету работ
Новости Томска: В Томске отремонтируют жилой дом с трещинами

В Томске отремонтируют жилой дом с трещинами

10 Марта 2020 г.
Городские власти выделят на эти работы 2.35 млн рублей
Новости Томска: «Газпром» продолжит финансирование реконструкции набережной Ушайки в Томске

«Газпром» продолжит финансирование реконструкции набережной Ушайки в Томске

19 Февраля 2020 г.
Компания выделит еще 1,5 млрд рублей
Новости Томска: В Томской области собираются построить новый мост через Яю

В Томской области собираются построить новый мост через Яю

18 Февраля 2020 г.
На проект региону нужен 1 млрд рублей
Новости Томска: Три томских котельных передадут в концессию на 10 лет

Три томских котельных передадут в концессию на 10 лет

14 Февраля 2020 г.
Соглашение будет заключено с «Интер РАО»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Ледоход пустят в обход основного русла Томи

Ледоход пустят в обход основного русла Томи

17 Марта 2020 г.
Сегодня взорвут лед у томского села Батурино
Новости Томска: Тюменская область стала лидером по просроченным кредитам в РФ

Тюменская область стала лидером по просроченным кредитам в РФ

16 Марта 2020 г.
За ней следуют Москва и Санкт-Петербург.
Новости Томска: На реках Томской области пилят и взрывают лед

На реках Томской области пилят и взрывают лед

13 Марта 2020 г.
В регионе готовятся к ледоходу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19