NordStar будет осуществлять рейс из Томска в Кызыл

Новый авиарейс свяжет Томск и Кызыл. Полеты будет осуществлять авиакомпания NordStar, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Частота рейса составит два раза в неделю. Самолет из томского аэропорта им. Камова будет отправляться по маршруту по понедельникам и четвергам. АТР-42 преодолеет это расстояние примерно за два часа 15 минут.

«Выполнение рейсов по данному направлению и наличие доступного для пассажиров тарифа (от 4 835 руб. в одну сторону - Sibnovosti.ru) стало возможным благодаря программе государственной поддержки развития региональных рейсов. Именно в ее рамках осуществляется субсидирование региональных маршрутов из федерального бюджета», - говорится на сайте аэропорта.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре прошлого года начальник отдела транспортной инфраструктуры министерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тува Артыш Сарыглар заявил о том, что ведутся переговоры об открытии субсидируемых рейсов из Кызыла в Томск и Кемерово.

Фото: сайт международного аэропорт Томск им. Камова