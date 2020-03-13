На окраине Томска заработал рыбоперерабатывающий завод

В Томске введен в строй рыбоперерабатывающий завод «Рыбная тема». Его инвестором является местный предприниматель Алексей Пивиков, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Производственная мощность нового предприятия в поселке Предтеченск – 3 тыс. т сырья в год. Руководство завода планирует выпускать около 300 наименований готовой рыбной продукции.

По данным областных властей, стоимость проекта составила 106 млн руб. В том числе, областной бюджет оказал поддержку в размере 37,5 млн руб.

«В развитии рыбной отрасли у нас два направления. Первый - создание таких вот новых высокотехнологичных производств. Второе - восстановление советских предприятий. Недавно мы возродили легендарный Александровский рыбоконсервный завод, развиваем производства в Колпашевском, Каргасокском и Парабельском районах», - заявил на церемонии открытия завода губернатор Сергей Жвачкин.

Объем переработки рыбы в Томской области в 2019 году составил 4,2 тыс. т, что на 23% больше, чем в 2018 году.

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