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Капремонт пройдет в двух зданиях томского вуза

Главная Экономика
Томск
11:28 13 Марта 2020
университет, капремонт, экспертиза
Автор: Sibnovosti.ru
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В двух зданиях ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» (СибГМУ) в Томске пройдет капремонт. Его смету утвердила Главгосэкспертиза России, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В главном корпусе медико-фармацевтического колледжа СибГМУ на проспекте Кирова запланирован капремонт скатной стропильной крыши, покрытой оцинкованной кровельной сталью, и кровли. По данным ведомства, кровлю выполнят из стали с полимерным покрытием, также здесь проведут ремонт водосточных и кирпичных труб и т. д.

Главный корпус колледжа располагается в построенном в конце ХІХ века трехэтажном здании. Оно является объектом культурного наследия регионального значения. 

Кроме того, работы пройдут в университетском спортивно-оздоровительном комплексе на ул. Учебной. В этом здании стеновое ограждение заменят на трехслойные сэндвич-панели, старую кровлю - на утепленную новую.

Генеральными проектировщиками, как уточняют в Главгосэкспертизе, выступят ООО СКИТ-93 и ООО СМР. Томский вуз находится в структуре минздрава РФ.

Фото: сайт Главгосэкспертизы России

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