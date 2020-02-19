«Газпром» продолжит финансирование реконструкции набережной Ушайки в Томске

ПАО «Газпром» продолжит финансирование реконструкции набережной реки Ушайки в Томске. Договоренности об этом достигли томский губернатор Сергей Жвачкин и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сергей Жвачкин и Алексей Миллер провели рабочую встречу вчера в Москве.

«Глава компании принял решение выделить 1,5 млрд руб. на финансирование проекта «Томские набережные» – вторую очередь реконструкции набережной реки Ушайки», - сообщил по ее итогам официальный интернет-портал томской обладминистрации.

Как писали Sibnovosti.ru, работы на Ушайке ведутся с 2014 года. В 2020 году компания «СПб-гранит» продолжит строительство на участках от здания на ул. Ленина,111 до филармонии и вдоль ул. Обруб за Каменным мостом.

«У нас скорость такая - порядка 500 млн руб. в год на эти работы. Это самая оптимальная сумма. Решения о финансировании еще нет, мы его ждем. Если с такой скоростью идти, то работы на берегах Ушайки займут еще три-четыре года», - говорил в конце января этого года вице-губернатор Евгений Паршуто.

Фото: страница администрации Томской области в соцсети Facebook