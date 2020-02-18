В Томской области собираются построить новый мост через Яю

Министерство транспорта РФ пообещало поддержать проект строительства моста через реку Яя в Томской области. Об итогах встречи томского губернатора Сергея Жвачкина с министром транспорта Евгением Дитрихом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Встреча прошла в Москве. Ее участники обсудили проекты строительства объектов транспортной инфраструктуры в регионе.

«Губернатор сообщил министру о необходимости строительства нового моста через реку Яя взамен временного перехода. На новый объект регион уже разработал проектную и рабочую документацию, на которую получено положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость нового моста оценивается почти в миллиард рублей, и глава минтранса поручил найти возможность финансирования строительства», - отметили в пресс-службе областной администрации.

Мост связывает специализирующиеся на лесозаготовке Зырянский и Тегульдетский районы с остальной территорией Томской области. По данным ТАСС, в августе 2018 года в этих районах в связи с потерей несущей способности конструктивных элементов моста был введен режим ЧС. Спустя несколько месяцев был построенный временный понтонный мост. Старый мост восстановлению не подлежит, сейчас он работает, но скорость проезда по нему ограничена до 30 км/ч, вес автомобилей должен быть ниже 15 т.

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области