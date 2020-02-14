Три томских котельных передадут в концессию на 10 лет

«Интер РАО» в 2020 году заключит концессионное соглашение с Томском и Томской областью. Оно обеспечит передачу трех котельных, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В структуру «Интер РАО» в Томской области входит, в частности, АО «ТомскРТС».

«На сегодняшний день разработана финансовая модель концессионного соглашения по котельным в поселках Сосновый Бор и Зональная станция, а также в селе Тимирязевском. Пока соглашение не заключено. Сейчас работу ведет областная администрация по доработке положений и регламентов», сказал сегодня гендиректор «ТомскРТС» Сергей Панасюк (цитата по «Интерфакс-Сибирь»).

По его данным, объем вложений в рамках десятилетней концессии составит около 260 млн руб. Причем, вложения будут сделаны в первые четыре года, а в последующие шесть лет будет происходить их компенсация.

В 2019 году компания «ТомскРТС» отпустила потребителям 3,4 млн Гкал тепловой энергии. Это на 11,7% меньше показателя аналогичного периода 2018 года. В АО снижение объяснили сокращением отопительного периода на 30 суток и ростом температуры наружного воздуха.

В ноябре прошлого года власти Томска сообщили о предстоящей передаче в аренду «ТомскРТС» тепловых сетей Томского научного центра СО РАН.

Фото: сайт АО «ТомскРТС»