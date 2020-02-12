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Томская санитарная авиация потребовала 170 млн рублей

Главная Экономика
Томск
16:57 12 Февраля 2020
авиация, бюджет, площадка
Автор: Sibnovosti.ru
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В этом году власти Томской области намерены обустроить вертолетную площадку в поселке Белый Яр Верхнекетского района. Это будет сделано в интересах санитарной авиации, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В целом же, в рамках «Развития первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» в 2020 году на работу санитарной авиации в Томской области выделено 170 млн руб. В том числе, из региональной казны - 52 млн руб., из федеральной - 118 млн руб.

«За счет этих средств будет обеспечено не менее 1,5 тыс. летных часов и около 400 вылетов», - отмечает официальный портал администрации Томской области.

По данным региональных властей, в 2019 году количество полетов санитарной авиации возросло вдвое. За 438 вылетов было эвакуировано 720 пациентов.

Фото: Антон Тушин/сайт госкорпорации «Ростех»

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