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Томское товарное рыбоводство поддержат еще на 8 млн рублей

Главная Экономика
Томск
17:58 10 Февраля 2020
рыба, производство, рост
Автор: Sibnovosti.ru
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В 2020 году власти Томской области продолжат поддерживать товарное рыбоводство в регионе. Предприятиям отрасли направят 8 млн руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Средства пойдут на приобретение оборудования, кормов и рыбопосадочного материала.

По данным областных властей, в прошлом году томские предприятия вырастили 80,4 т товарной рыбы. Объем производства по сравнению с 2012 годом вырос в 8,6 раза. В 2013-2019 годы в водоемы региона выпущено в общей сложности 120 млн экземпляров личинки (молоди) сиговых и осетровых.

«За последние два-три года мы восстановили популяцию пеляди на территории Обского бассейна. Сейчас делаем акцент на зарыбление водоемов такими видами рыб, как осетр, муксун и нельма», - цитирует официальный интернет-портал администрации Томской области вице-губернатора Андрея Кнорра.

Фото: pixabay.com

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