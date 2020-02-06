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«Газпромнефть-Восток» построил томскую газотранспортную систему за 6,7 млрд рублей

Главная Экономика
Томск
17:13 6 Февраля 2020
инвестиции, строительство, газ
Автор: Sibnovosti.ru
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Предприятие «Газпромнефть-Восток» ввело в эксплуатацию газотранспортную систему Урмано-Арчинской группы месторождений и Южно-Пудинского лицензионного участка в Томской области. Объем инвестиций в проект составил около 6,7 млрд руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Это позволило предприятию в четыре раза увеличить объем коммерческой сдачи газа и повысить общий уровень утилизации попутного нефтяного газа до 95%. Производственная мощность газовой инфраструктуры составляет 400 млн куб. м газа в год.

«Новая инфраструктура обеспечивает транспортировку газа с месторождений Южно-Пудинского лицензионного участка и Арчинского месторождения на дожимную насосную станцию Арчинского месторождения (ДНС). От ДНС сырье направляется по 18-километровому трубопроводу до дожимной компрессорной станции (ДКС) Урманского месторождения. Туда же поступает газ с установки подготовки нефти Урманского месторождения. После компримирования на ДКС газ по 97-километровому газопроводу направляется на Шингинское месторождение», - пояснила пресс-служба ПАО «Газпром нефть».

Как писали Sibnovosti.ru, совладельцами предприятия «Газпромнефть-Восток» являются ПАО «Газпром нефть», Mubadala Petroleum (Объединенные Арабские Эмираты) и Российский фонд прямых инвестиций.

Фото: сайт ПАО «Газпром нефть»

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