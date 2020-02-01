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На территории бывшего завода в Томске появится жилой комплекс

Главная Экономика
Томск
11:35 1 Февраля 2020
строительство, завод, дом
Автор: Sibnovosti.ru
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Томская мэрия выдала разрешение на строительство первого дома жилого комплекса на территории бывшего «Томского государственного подшипникового завода» (ТГПЗ). Общая площадь участка, отведенного под застройку, составляет 26,6 тыс. кв. м, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Выдано первое разрешение… Это будет первое здание жилого комплекса на 15 тыс. кв. м жилья», - сказал томский вице-губернатор Евгений Паршуто.

И. о. вице-мэра Томска по архитектуре и строительству Алексей Макаров уточнил информагентству «Интерфакс-Сибирь», что разрешение выдано на строительство жилого дома в 5-10 этажей, застройщиком выступит АО «Специализированный застройщик «Михайловский парк-квартал».

В ЕГРЮЛ единственным учредителем АО указан его гендиректор Александр Драгомирецкий. По его словам, первую очередь комплекса комфорт-класса компания планирует сдать в 2021 году.

ТГПЗ располагался на территории Северного городка. В 2010 году завод окончательно прекратил работу.

Фото: pixabay.com

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