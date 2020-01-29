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Томские «земские» доктора и фельдшеры получат надбавку

Главная Экономика
Томск
17:02 29 Января 2020
доктор, программа, выплаты
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томской области вырастут выплаты «земским» врачам и фельдшерам. Больше всего - тем специалистам, кто будет работать на Крайнем Севере и приравненных к ним местностям, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

До последнего времени выплаты составляли 1 млн руб. для врачей и 500 тыс. руб. фельдшерам. В таком размере они сохранятся для «земских» специалистов, работающих в населенных пунктах с населением до 50 тыс. человек.

С 2020 года же, по данным официального интернет-портала обладминистрации, для врачей и фельдшеров, приехавших по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» работать в удаленные труднодоступные села и рабочие поселки, выплата врачам установлена в размере 1,5 млн руб. и 750 тыс. руб. соответственно. Эти населенные пункты будут определены отдельным распоряжением региональных властей.

В селах и рабочих поселках городского типа на территории районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям врачи получат от государства 2 млн руб., фельдшеры – 1 млн руб. К таким территориям относятся десять районов: Александровский, Бакчарский, Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский, Парабельский, Тегульдетский и Чаинский.

В Томской области программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» реализуются с 2012 года. За этот период в медучреждения сел и малых городов трудоустроен 861 специалист.

Фото: сайт департамента здравоохранения Томской области

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