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В Томской области начнется рекультивация мусорного полигона у Новомихайловки

Главная Экономика
Томск
14:45 28 Января 2020
мусор, субсидии, полигон
Автор: Sibnovosti.ru
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Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в окрестностях томского села Новомихайловка пройдет с использованием федеральных средств. Соглашение о получении субсидии Томская область заключила с министерством природных ресурсов и экологии РФ, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

На восстановление загрязненных земель на условиях софинансирования из бюджетов региона и РФ в ближайшие три года планируется направить 259,6 млн руб. По данным официального интернет-портала администрации Томской области, в 2020 году начнется трехлетний технический этап рекультивации, а в 2028-м - биологический, который приведет к полному восстановлению земель.

Полигон в Новомихайловке находится на территории Томского района региона. Его площадь составляет 54 га. К моменту закрытия полигона в 2010 году здесь было накоплено 34 млн куб. м отходов.

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