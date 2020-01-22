Томская «Коместра-Томь» вошла в состав самарской страховой компании

Томское АО СК «Коместра-Томь» присоединилось к самарскому АО «СК Астро-Волга». Оба юрлица входят в одну страховую группу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В связи с присоединением страховой портфель СК «Коместра-Томь» по добровольным видам страхования 5 декабря был передан в СК «Астро-Волга» … Заключенные ранее договоры страхования действуют в полном объеме и имеют ту же юридическую силу, что и при их подписании», - говорится в сообщении на сайте группы.

Вчера Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования у СК «Коместра-Томь». В сообщении регулятора указывается, что это решение принято в связи с добровольным отказом компании от предусмотренной лицензиями деятельности.

«После завершения реорганизации обновленная компания будет носить название филиал «Коместра» страховой компании «Астро-Волга», собственные средства которой составят более 600 млн руб. Эта сумма существенно превысит нормативное требование Центрального Банка в 300 млн руб.», - заявлял в октябре прошлого года председатель совета директоров СК «Коместра-Томь» Вадим Чмух.

СК «Коместра-Томь» была основана в 1993 году. По собственным данным, в конце прошлого года занимала 60% томского рынка ОСАГО.

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