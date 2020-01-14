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Кредит онлайн: семь раз сравни, один раз возьми

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Томск
09:16 14 Января 2020
финансы, деньги, кредиты, банки
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Кредиты есть практически у каждого четвертого россиянина: ипотека, автокредит, кредитная карта, потребительский кредит, займы наличными и «до зарплаты». Банки и другие финансовые организации продолжают наращивать свои кредитные портфели во многом благодаря внедрению удобных онлайн-инструментов. Потребителю это дает возможность оценить условия кредитования в разных банках, подобрать наиболее подходящий продукт, снизить скорость оформления и рассмотрения заявки.

За последний год крупные игроки увеличили долю кредитов, выдаваемых с помощью онлайн-сервисов. Увеличение доли кредитов, оформляемых по удаленным каналам, констатируют в Альфа-Банке, в ВТБ, в Райффайзенбанке и др. Для оформления кредитной карты, например, не нужно вообще посещать офис: карта может быть выпущена в электронном виде и использоваться через приложение в смартфоне. Полностью цифровыми удалось сделать и небольшие необеспеченные потребительские займы. Оформить кредит более сложный, например, на большую сумму, без посещения банка сложнее, но подать заявку на рассмотрение можно онлайн, причем с помощью специальных сервисов, таких как Sravni.ru, сразу в несколько кредитных организаций. Это не только избавляет от необходимости заполнять заявку несколько раз, но и дает возможность сравнить условия кредитования в разных банках. Дополнительно стоит изучить рейтинги банковских продуктов: у одного банка дешевле кредиты наличными, у другого выгоднее кредитные карты.  

При этом все рекламные кредитные предложения начинаются с предлога «от», и получить минимальную процентную ставку практически нереально. Например, стоимость кредита может быть снижена для зарплатных клиентов, для клиентов, купивших страховку, открывших вклад и пр. Кроме полной стоимости кредита (ее банк обязан сообщить), важно обратить внимание на возможность досрочного погашения кредита без штрафов, на начисление пени за просрочку платежа, на комиссии за перевод денег, на условия погашения кредита (онлайн-перевод, банкомат, в отделении банка), на стоимость обслуживания кредитной карты, на стоимость СМС-информирования.

Чтобы повысить шансы на ободрение звяки, Sravni.ru оценивает кредитный рейтинг и предлагает пользователю только те банки, где высока вероятность одобрения кредита. Если же выбранный банк все равно отказал в кредите, например, из-за ошибки в анкете или слишком большой суммы, то оформлять заявку на кредит придется повторно. После отказа заявку рекомендуется подавать через 1-2 месяца.

По материалам sravni.ru

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