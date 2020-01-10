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Томская ОЭЗ перешла в ведение областных властей

Главная Экономика
Томск
10:15 10 Января 2020
зона, управление, передача
Автор: Sibnovosti.ru
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Управление особой экономической зоной (ОЭЗ) технико-внедренческого типа «Томск» полностью перешло в ведение областных властей. О завершении этого процесса сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Передача полномочий с федерального уровня на региональный началась в 2016 году. Она проходила в соответствии с соглашением, подписанным администрацией Томской области с минэкономразвития РФ.

«В рамках этого процесса летом 2019 года была объявлена дополнительная эмиссия акций. В ходе данной эмиссии на баланс управляющей компании АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» переданы объекты завершенного и незавершенного строительства, а также большая часть денежных средств для завершения строительства недостроенных объектов», - говорится в сообщении пресс-службы ОЭЗ.

По данным ОЭЗ, ее резидентами на 9 сентября 2019 года являлись 49 компаний. В 2018 году резиденты произвели продукции на 3 млрд руб.

Фото: сайт АО «Особые экономические зоны»

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