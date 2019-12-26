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Томская область получит 3,5 млрд рублей на дороги

Главная Экономика
Томск
17:26 26 Декабря 2019
дороги, общество, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Федеральный бюджет профинансирует дорожные проекты Томской области на 2020-2022 годы на 3,5 млрд рублей. В новом году полмиллиарда рублей будет направлено на четвертый этап строительства транспортной развязки с железной дорогой Томск – Тайга.

«Правительство России утвердило межбюджетные трансферты регионам в 2020-2022 годах. В соответствии с распоряжением председателя правительства Дмитрия Медведева, Томская область получит от федерального центра 3,5 млрд рублей на дорожные проекты», – говорится в сообщении областного правительства.

На продолжение реконструкции дороги Камаевка – Асино – Первомайское из федеральной казны направят 2,3 млрд рублей. Еще 330 млн рублей пойдет на завершение строительства дороги к терминалу аэропорта, передает корреспондент Sibnovosti.ru

Кроме того, в 2020-2022 годах 360 млн рублей будет направлено на развитие дорожного хозяйства. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин отметил, что дорожная отрасль региона никогда не видела таких серьезных федеральных государственных инвестиций.

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