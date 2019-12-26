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В Томске снизятся тарифы на вывоз мусора

Главная Экономика
Томск
15:27 26 Декабря 2019
общество, цены, мусор
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Томске и Томском районе утверждены новые тарифы на вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов. Расценки начнут действовать с нового года. Жители многоквартирных домов будут платить за вывоз одного кубометра на 50, 55 рублей меньше, чем сейчас - 214,35 рубля.

«Установить предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО на территории Томской области в седьмой зоне деятельности на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года», – обозначено в приказе департамента тарифного регулирования.

При этом с 1 июля горожан ждет повышение тарифа – до 218,85 рубля за кубометр. Эти расценки будут действовать до конца 2020 года, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на РИА Томск.

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