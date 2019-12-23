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«Томскую птичку» не выпускают в Кузбасс

Главная Экономика
Томск
17:22 23 Декабря 2019
производство, конфеты, переезд
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Томской области намерены сохранить в регионе производство конфет «Томские классические», более известных по прежнему наименованию «Томская птичка». Такую задачу поставил губернатор Сергей Жвачкин, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О производстве конфет зашла речь сегодня на аппаратном совещании в администрации региона. Напомним, в первой половине декабря руководство «КДВ Групп» объявило о том, что переведет производство с томской кондитерской фабрики «Красная звезда» в свое подразделение в Яшкино (Кемеровская область).

«Конфеты «Томские классические» – суфле в шоколаде – визитная карточка Томска, где история сладкого бренда началась 50 лет назад», - говорится о конфетах на сайте «КДВ Групп».

Причиной планируемого переезда в компании назвали состояние старого обветшавшего здания в центре города, в котором работает фабрика. Предполагалось, что производственную линию перевезут в январе 2020 года.

«Если бизнесу невыгодно работать в центре города, предложите другие варианты размещения производства. Например, в нашем промышленном парке, на площадке «Березовой», которую мы специально построили для предприятий пищевой промышленности. Собственники «Красной звезды» - разумные люди, находите вместе решения», - заявил губернатор.

Соответствующее поручение, как сообщает официальный интернет-портал администрации Томской области, он дал своему заместителю по агропромышленной политике и природопользованию Андрею Кнорру и мэру Томска Ивану Кляйну.

Фото: сайт «КДВ Групп»

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