Малые фермерские хозяйства в Томской области получат дополнительно 90 млн рублей

Власти Томской области приняли решение о дополнительном финансировании малых фермерских хозяйств региона. Девять ферм и кооперативов получат еще 90 млн рублей, плюсом к тем 60 млн рублей, что были выделены ранее. Финансирование проводится в рамках региональной программы развития малых ферм, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Три сельскохозяйственных кооператива, пять начинающих фермеров и одна семейная животноводческая ферма стали обладателями грантов по итогам дополнительных конкурсных отборов, проведенных региональным департаментом по социально-экономическому развитию села», - сообщили в пресс-службе областной администрации.

Фермеры смогут потратить выделенные деньги на закупку скота и нового оборудования. Большую часть финансирования получат кооперативы «Сибирские Афины», «ВЕК» и «Крестьянский».

