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Малые фермерские хозяйства в Томской области получат дополнительно 90 млн рублей

Главная Экономика
Томск
14:25 18 Декабря 2019
экономика, сельское хозяйство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Власти Томской области приняли решение о дополнительном финансировании малых фермерских хозяйств региона. Девять ферм и кооперативов получат еще 90 млн рублей, плюсом к тем 60 млн рублей, что были выделены ранее. Финансирование проводится в рамках региональной программы развития малых ферм, передает корреспондент Sibnovosti.ru

«Три сельскохозяйственных кооператива, пять начинающих фермеров и одна семейная животноводческая ферма стали обладателями грантов по итогам дополнительных конкурсных отборов, проведенных региональным департаментом по социально-экономическому развитию села», - сообщили в пресс-службе областной администрации.

Фермеры смогут потратить выделенные деньги на закупку скота и нового оборудования. Большую часть финансирования получат кооперативы «Сибирские Афины», «ВЕК» и «Крестьянский».
 

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