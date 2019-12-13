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На ремонт томского «Пассажа Второва» выделят 95 млн рублей

Главная Экономика
Томск
17:09 13 Декабря 2019
бюджет, дом, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
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В будущем году в Томске приступят к ремонту «Пассажа Второва». Здание имеет статус памятника архитектуры регионального значения.

«Объем работ на «Пассаже Второва» — немаленький… В апреле планируем начать ремонт кровли, а в мае, с наступлением теплого времени года, ремонт фасада», - приводит официальный интернет-портал администрации Томской области слова губернатора Сергея Жвачкина.

По данным пресс-службы обладминистрации, из регионального бюджета 2020 года на эти работы будет направлено 95 млн руб.

«Пассаж Второва» расположен на проспекте Ленина. Здания было построено в 1905 году. С тех пор в нем располагались первая благоустроенная городская гостиница «Европа», Дворец труда, кинотеатр, областная библиотека им. Пушкина и т. д.

Строителям предстоит полностью заменить стропильную систему и покрытия крыши с обрешеткой. Помимо этого, реставраторы приведут в порядок лепнину старинного здания: штурвал с крыльями, увитыми лентами, а также стилизованный растительный орнамент, ионику, змей, обвивающих жезл Гермеса, и другие элементы. Утраченные элементы декора будут воссозданы.

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области

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