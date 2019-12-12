Перелетная «Птичка»: производство конфет переводят из Томска в Кузбасс

«КДВ Групп» переводит производство конфет «Томские классические» из Томска в свое подразделение в Яшкино (Кемеровская область). «Томские классические» многие потребители называют «Птичкой» по прежнему наименованию «Томская птичка», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В январе линия по производству конфет «Томские классические» переедет на другую площадку – «КДВ-Яшкино», где есть возможность сохранить производство томского бренда. В связи с обветшанием здания и отсутствием возможности производить продукцию, не нарушая требования законодательства, переезд «Птички» - это вынужденная мера», - сказал сотрудник «КДВ Групп» информагентству «Интерфакс-Сибирь».

В настоящее время «Птичку» выпускают на томской кондитерской фабрике «Красная звезда». Как писали Sibnovosti.ru, «КДВ Групп» приобрела ЗАО «Кондитерская фабрика «Красная звезда» в 2013 году. В начале 2015-го руководство группы объявило о переводе производства «Томских классических» в Яшкино, но затем от этой идеи отказались.

Фото: сайт «КДВ Групп»