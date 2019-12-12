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Московским трамваям придают томский вид

Главная Экономика
Томск
16:41 12 Декабря 2019
трамвай, москва, подготовка
Автор: Sibnovosti.ru
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Пять уже прибывших в Томск трамвайных вагонов ГУП «Мосгортранс» выйдут на городские маршруты в конце декабря. Подготовка идет в ремонтном цеху томского «Трамвайно-троллейбусного управления», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В ходе подготовки были очищены салоны, налажено электрооборудование, установлены токоприемники. Трамваям заменят номера и заменят томской символикой московскую.

«Следующим этапом работы станет установка ГЛОНАСС и POS-терминалов самообслуживания по приему безналичной оплаты проезда. После этого томские водители пройдут стажировки для работы на прибывших трамваях. Некоторые из них уже сделали это в Москве при приемке подвижного состава», - сообщила пресс-служба мэрии Томска.

Как писали Sibnovosti.ru, в марте этого года стало известно, что Томск получит 10 трамваев «Мосгортранса» 2007-2009 годов выпуска. По данным официального портала Томска, еще пять ждут в городе 25 декабря.

Фото: официальный портал Томска

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