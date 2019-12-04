В Томской области открыли небольшое нефтяное месторождение

«Томскнефть» открыла небольшое месторождение нефти. Оно расположено в Каргасокском районе Томской области, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«На карту Томской области будет нанесено новое месторождение. Небольшое, но значимое. Открыто оно в результате геологоразведочных работ на одном из васюганских лицензионных участков «Томскнефти» - Поньжевом», - говорится в сообщении компании.

По данным информагентства «Интерфакс-Сибирь», запасы месторождения составляют 1,3 млн т нефти. В «Томскнефти» решили присвоить ему имя геолога компании Юрия Чикишева.

В настоящее время АО «Томскнефть» ВНК (совладельцы компании - ПАО НК «Роснефть» и ПАО «Газпром нефть») располагает 32 лицензиями на изучение, разведку и добычу углеводородного сырья. Большая часть из них - на добычу нефти и газа в Томской области.

Фото: сайт АО «Томскнефть» ВНК