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Томская область получит средства на расселение аварийного жилья

Главная Экономика
Томск
15:46 2 Декабря 2019
фонд, дома, программа
Автор: Sibnovosti.ru
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Томская область получит 477,7 млн руб. на расселение аварийного жилья. Средства будут предоставлены в 2020-2021 годах, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Соответствующую заявку Томской области одобрил федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ.

«Программа будет реализована в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В порядке софинансирования в 2020-2021 годах регион выделит на эти цели около 15 млн руб. Средства будут направлены на переселение 820 человек из 309 аварийных жилых помещений общей площадью 11,49 тыс. кв. м», - приводит официальный интернет-портал администрации Томской области комментарий вице-губернатора по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто.

На этот раз программа затронет Томск, Томский и Каргасокский районы области.

По данным областных властей, 2008-2016 годах на исполнение программ по расселению регион направил 5,4 млрд руб. (10,3 тыс. человек). В 2019 году область получила на эти цели из федерального бюджета 507,75 млн руб. при региональном софинансировании в объеме 15,7 млн руб.

Год назад на съезде строителей и проектировщиков региона было объявлено, что в Томской области в аварийных домах проживает более 11 тыс. человек. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» до 2024 года должно быть расселено 615 таких домов. 512 из них находится в областном центре. Еще 43 - в соседнем Томском районе и городе-спутнике Томска Северске.

Фото: pixabay.com

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